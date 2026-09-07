У Сочі повторно спалахнула нафтобаза, яку раніше атакували дрони

Вчора ввечері, в ніч з 6 на 7 вересня в російському місті Сочі повторно водник пожежу на місцевій нафтобазі. При цьому атак у регіоні не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблики та російські Telegram-канали.

Судячи з публікацій, повторне спалах на об'єкті виникло приблизно о 21:50. При цьому російські паблики пишуть, що інформації про атаку, як і сигнал тривоги - не було.

З чим пов'язана пожежа, наразі невідомо. Офіційна влада ситуацію поки що ніяк не коментувала. Також деякі канали писали, що людей закликали закрити вікна через сильний дим у місті.