У Сочі повторно спалахнула нафтобаза, яку раніше атакували дрони
Вчора ввечері, в ніч з 6 на 7 вересня в російському місті Сочі повторно водник пожежу на місцевій нафтобазі. При цьому атак у регіоні не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблики та російські Telegram-канали.
Судячи з публікацій, повторне спалах на об'єкті виникло приблизно о 21:50. При цьому російські паблики пишуть, що інформації про атаку, як і сигнал тривоги - не було.
З чим пов'язана пожежа, наразі невідомо. Офіційна влада ситуацію поки що ніяк не коментувала. Також деякі канали писали, що людей закликали закрити вікна через сильний дим у місті.
Що відомо про попередню атаку
Нагадаємо, що остання атака на Сочі сталася в ніч проти 4 вересня. Внаслідок ударів дронами виникла пожежа на нафтобазі "Роснефть-Кубаннефтепродукт" в Адлерському районі.
Також російські ЗМІ писали, що після атаки на нафтобазу авіакомпаніям обмежили замправку літаків в аеропорту Сочі.