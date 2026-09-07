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В Сочи повторно загорелась нефтебаза, которую ранее атаковали дроны

05:56 07.09.2026 Пн
1 мин
Что известно об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
В Сочи повторно загорелась нефтебаза, которую ранее атаковали дроны Фото: власти ситуацию пока никак не комментировали (Getty Images)
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Вчера вечером, в ночь с 6 на 7 сентября в российском городе Сочи повторно водник пожар на местной нефтебазе. При этом атак в регионе не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики и российские Telegram-каналы

Судя по публикациям, повторное возгорание на объекте возникло примерно в 21:50. При этом российские паблики пишут, что информации об атаке, как и сигнала тревоги - не было.

С чем связан пожар, пока неизвестно. Официальные власти ситуацию пока никак не комментировали. Также некоторые каналы писали, что людей призвали закрыть окна из-за сильного дымом в городе.

Что известно о предыдущей атаке

Напомним, что последняя атака на Сочи случилась в ночь на 4 сентября. В результате ударов дронами возник пожар на нефтебазе "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в Адлерском районе.

Также российские СМИ писали, что после атаки на нефтебазу авиакомпаниям ограничили замправку самолетов в аэропорту Сочи.

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