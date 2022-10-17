UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Собянін оголосив про завершення мобілізації у Москві

Фото: мер Москви Сергій Собянін (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Мер Москви Сергій Собянін оголосив про завершення мобілізації жителів міста на війну з Україною. Він не назвав кількість призваних, але визнав, що "мобілізація стала величезним випробуванням для тисяч московських сімей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Собяніна в його блозі .

"За інформацією військового комісара м. Москви, завдання щодо часткової мобілізації, встановлені на підставі указу президента та завдання міністерства оборони, виконані в повному обсязі", - написав він.

За його словами, пункти збору мобілізованих закриваються 17 жовтня 2022 року, о 14.00, повістки, розіслані в процесі мобілізації за місцем проживання та підприємствам, припиняють свою дію.

"Мобілізація стала величезним випробуванням для тисяч московських сімей, чиї батьки, чоловіки та сини сьогодні йдуть до діючої армії. Проте виконання завдання з часткової мобілізації стало можливим насамперед завдяки відповідальності, почуттю обов'язку та патріотизму москвичів", - написав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію на війну проти України 21 вересня. Глава військового відомства Сергій Шойгу заявив, що планувалося набрати 300 тисяч людей, але точна цифра невідома.

За даними ГУР МО, представники правлячої "верхівки" поки що не можуть піти проти Путіна. Але вони приєднаються, коли на території Росії розпочнуться народні бунти після того, як на воїні проти України загинуть сотні тисяч жителів Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваМобілізація в Росії