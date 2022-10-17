Собянін оголосив про завершення мобілізації у Москві

Мер Москви Сергій Собянін оголосив про завершення мобілізації жителів міста на війну з Україною. Він не назвав кількість призваних, але визнав, що "мобілізація стала величезним випробуванням для тисяч московських сімей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Собяніна в його блозі .

"За інформацією військового комісара м. Москви, завдання щодо часткової мобілізації, встановлені на підставі указу президента та завдання міністерства оборони, виконані в повному обсязі", - написав він. За його словами, пункти збору мобілізованих закриваються 17 жовтня 2022 року, о 14.00, повістки, розіслані в процесі мобілізації за місцем проживання та підприємствам, припиняють свою дію. "Мобілізація стала величезним випробуванням для тисяч московських сімей, чиї батьки, чоловіки та сини сьогодні йдуть до діючої армії. Проте виконання завдання з часткової мобілізації стало можливим насамперед завдяки відповідальності, почуттю обов'язку та патріотизму москвичів", - написав він.