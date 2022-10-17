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Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

Фото: мэр Москвы Сергей Собянин (РоссСМИ)
Автор: Александр Белоус

Мэр Москвы Сергей Собянин объяви о завершении мобилизации жителей города на войну с Украиной. Он не назвал число призванных, но признал, что "мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Собянина в его блоге.

"По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме", - написал он.

По его словам, пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

"Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей", - написал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации на войну против Украины 21 сентября. Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что планировалось набрать 300 тысяч человек, но точная цифра неизвестна.

По данным ГУР МО, представители правящей "верхушки" пока не могут пойти против Путина. Но они присоединятся, когда на территории России начнутся народные бунты, после того как на войте против Украины погибнут сотни тысяч жителей России.

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МоскваМобилизация в России