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Собралось около 800 машин. Оккупанты перекрыли дорогу в направлении Запорожья

Фото: оккупанты перекрыли дорогу в направлении Запорожья (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Около 800 автомобилей собралось перед блокпостом в Васильевке. Российские военные по несколько дней не пропускают людей в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На выезд ожидают жители Мелитополя, Херсона и других временно оккупированных территорий юга страны.

Информацию об этом также подтверждают те, кому удалось добраться до Запорожья.

"Люди говорят, что снова стали собираться машины, снова их стало больше, но это уже не зависит, увы, от нас. Сегодня на настоящее время также приезжают, начали пускать в день. За сегодня уже заехало 272 человека", - рассказал координатор гуманитарного хаба Алексей Савицкий.

Напомним, ранее мэр Мелитополя сообщал, что оккупанты готовятся к наступлению ВСУ и начали укреплять позиции.

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Война в УкраинеЗапорожье