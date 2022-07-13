Оккупанты в Мелитополе готовятся к наступлению украинских военных, - мэр
Российские военные начали укреплять оборону во временно оккупированном Мелитополе. Готовятся к наступлению наших бойцов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова во время брифинга.
"Псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисти в Мелитополе, собрал совещание, сказал всем колаборантам и тем, кого они назначили руководителями учреждений здравоохранения, подготовить пищевые продукты, воду и заклеить окна", - заявил Федоров.
Как отметил мэр, оккупанты поняли, что их "мирная жизнь" в оккупированном Мелитополе закончилась.
Также он напомнил о том, как оккупанты недавно не пропускали гражданских через блокпост в Васильевке, чтобы прикрываться ими в качестве "живого щита" и успеть провести передислокацию на территории фронта.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 12 июля, в поселке Мирное Мелитопольского района горела захваченная оккупантами база воинской части МЧС.
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