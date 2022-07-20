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Зібралося близько 800 машин. Окупанти перекрили дорогу в напрямку Запоріжжя

Фото: окупанти перекрили дорогу в напрямку Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Близько 800 автомобілів зібралося перед блокпостом у Василівці. Російські військові по кілька днів не пропускають людей до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На виїзд очікують жителі Мелітополя, Херсона та інших тимчасово окупованих територій півдня країни.

Інформацію про це також підтверджують ті, кому вдалося дістатися Запоріжжя.

"Люди кажуть, що знову почали збиратися автівки, знову їх побільшало, але це вже не залежить, на жаль, від нас. Сьогодні на даний час також приїжджають, почали пускати в день. За сьогодні вже заїхало 272 людини", - розповів координатор гуманітарного хабу Олексій Савицький.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомляв, що окупанти готуються до наступу ЗСУ і почали укріплювати позиції.

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Війна в УкраїніЗапоріжжя