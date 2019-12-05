Кто собрал нормандскую четверку: история формата

9 декабря в Париже состоится очередная встреча нормандской четверки. Саммиты лидеров Украины, России, Франции и Германии проводятся с целью урегулирования конфликта на Донбассе на протяжении 5 лет. Все подробности и важные решения прошлых переговоров в нормандском формате - в материале РБК-Украина.

Первый саммит: история нормандского формата

Необходимость в проведении переговоров возникла после начала активных военных действия на востоке Украины в 2014 году и аннексии Крыма Россией. Инициатором “нормандского формата” стал президент Франции Франсуа Олланд, заручившись поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель.

Выступая с миротворческой миссией, Олланд пригласил стороны конфликта встретиться и начать диалог.

6 июня 2014 года Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель прибыли во французский город Бенувиль (регион Нормандия), где проходило празднование 70-й годовщины операции высадки союзников антигитлеровской коалиции.

Фото: Порошенко и Олланд во время нормандского саммита (twitter.com Elysee)

В рамках торжественных мероприятий лидеры стран коротко обсудили конфликт на Донбассе и его последствия, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения военных действий.

Спустя 5 месяцев, 16 октября 2014 года состоялась вторая встреча в формате, названном "нормандским" (по месту проведения первых переговоров).

Главы государств и правительств собрались в Милане, чтобы обсудить принятый Верховной радой закон об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Однако существенных результатов по итогам саммита достигнуть не удалось.

Нормандский формат 2015: Второе минское соглашение

Знаковые переговоры лидеров нормандской четверки прошли в Минске 11-12 февраля 2015 года. В результате 17 часовой встречи стороны подписали Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений и разработали шаги по их имплементации.

Согласно принятому документу, участники саммита подтвердили полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Выразили твердое убеждение в безальтернативности исключительно мирного урегулирования.

Утвержденный Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Второе минское соглашение) предусматривал:

полное прекращение огня,

отвод обеими сторонами тяжелого вооружения,

мониторинг режима прекращения огня со стороны ОБСЕ,

вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины,

освобождение и обмен заложников по принципу “всех на всех”,

начало диалога об условиях проведения местных выборов на Донбассе.

Фото: нормандская четверка в Минске (twitter.com APUkraine)

Помимо участников нормандского формата, 12 февраля 2015 года Комплекс мер также подписали лидеры “Л/ДНР” и представители миссии ОБСЕ.

Нормандские переговоры в Париже: “формула Штайнмайера”

2 октября 2015 года состоялась еще одна встреча нормандской четверки на уровне лидеров государств в Париже. Порошенко, Путин, Меркель и Олланд обговорили процесс выполнения минских соглашений, согласовали отведение вооружений калибром менее 100 мм на расстояние 15 км от линии соприкосновения.

Также на данном саммите глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм выполнения минских соглашений, касающийся предоставления особого порядка самоуправления отдельным регионам Донецкой и Луганской областей.

Согласно “формуле Штайнмайера”, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу в день голосования на местных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины.

Нормандский саммит в 2016 году

Переговоры в нормандском формате в 2016 году несколько раз были под угрозой срыва и откладывались из-за активизации конфликта на Донбассе. Петр Порошенко, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретились в Берлине 19 октября 2016.

Фото: Встреча в Берлине в 2016 году (twitter.com Elysee)

В ходе саммита участники подписали "дорожную карту" выполнения минских соглашений, договорились о расширении миссии ОБСЕ в зоне конфликта, согласовали три участка для разведения сторон в Станице Луганской, Золотом, Петровском.

Также на встрече нормандской четверки была подтверждена "формула Штайнмайера" и обсуждались шаги по имплементации. В частности, украинская сторона настаивала на проведении выборов только после вывода российских войск и установления контроля над границей на Донбассе. Однако достигнутые на встрече договоренности не были реализованы.

Ожидания от нормандского формата 2019

Саммит 9 декабря в Париже на уровне глав государств пройдет впервые после долгого перерыва. Возобновить переговорный процесс в нормандском формате удалось после подписания украинской стороной “формулы Штайнмайера” и выполнения отвода вооруженных сил от линии разграничения на трех пилотных участках, согласованных на саммите в Берлине в 2016 году.

Предстоящий саммит нормандской четверки должен перезапустить процесс выполнения минских соглашений.

Среди ключевых вопросов украинская сторона выделяет обмен пленными, достижение перемирия с реальными сроками, возвращение контроля над границей, проведение местных выборов после вывода вооруженных формирований с оккупированных территорий Донбасса.