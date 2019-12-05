Хто зібрав нормандську четвірку: історія формату

9 грудня в Парижі відбудеться чергова зустріч нормандської четвірки. Саміти лідерів України, Росії, Франції та Німеччини проводяться з метою врегулювання конфлікту на Донбасі протягом 5 років. Всі подробиці та важливі рішення минулих переговорів в нормандському форматі - в матеріалі РБК-Україна.

Перший саміт: історія нормандського формату

Необхідність у проведенні переговорів виникла після початку активних військових дії на сході України в 2014 році та анексії Криму Росією. Ініціатором "нормандського формату" став президент Франції Франсуа Олланд, заручившись підтримкою канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Виступаючи з миротворчою місією, Олланд запросив сторони конфлікту зустрітися і почати діалог.

6 червня 2014 року Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олланд і Ангела Меркель прибули до французького міста Бенувіль (регіон Нормандія), де проходило святкування 70-х роковин операції висадки союзників антигітлерівської коаліції.

Фото: Порошенко і Олланд під час нормандського саміту (twitter.com Elysee)

В рамках урочистих заходів лідери країн коротко обговорили конфлікт на Донбасі і його наслідки, наголосили на необхідності якнайшвидшого припинення військових дій.

Через 5 місяців, 16 жовтня 2014 року відбулася друга зустріч у форматі, названому "нормандським" (за місцем проведення перших переговорів).

Глави держав і урядів зібралися в Мілані, щоб обговорити ухвалений Верховною радою закон про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей. Однак істотних результатів за підсумками саміту досягти не вдалося.

Нормандський формат 2015: Друга мінська угода

Знакові переговори лідерів нормандської четвірки пройшли в Мінську 11-12 лютого 2015 року. В результаті 17-ти годинної зустрічі сторони підписали Декларацію на підтримку Комплексу заходів з виконання мінських угод і розробили кроки з їх імплементації.

Згідно з прийнятим документом, учасники саміту підтвердили повне дотримання суверенітету і територіальної цілісності України. Висловили тверде переконання в безальтернативності виключно мирного врегулювання.

Затверджений Комплекс заходів по виконанню мінських угод (Другае мінська угода) передбачав:

повне припинення вогню,

відведення обома сторонами важкого озброєння,

моніторинг режиму припинення вогню з боку ОБСЄ,

виведення іноземних збройних формувань з території України,

звільнення та обмін заручників за принципом "всіх на всіх",

початок діалогу про умови проведення місцевих виборів на Донбасі.

Фото: Нормандська четвірка в Мінську (twitter.com APUkraine)

Крім учасників нормандського формату, 12 лютого 2015 року Комплекс заходів також підписали лідери "Л/ДНР" і представники місії ОБСЄ.

Нормандські переговори в Парижі: "формула Штайнмайєра"

2 жовтня 2015 року відбулася ще одна зустріч нормандської четвірки на рівні лідерів держав в Парижі. Порошенко, Путін, Меркель і Олланд обговорили процес виконання мінських угод, погодили відведення озброєнь калібром менше 100 мм на відстань 15 км від лінії зіткнення.

Також на даному саміті глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр запропонував механізм виконання мінських угод, що стосується надання особливого порядку самоврядування окремих регіонах Донецької і Луганської областей.

Згідно з "формулою Штайнмайєра", закон про особливий статус Донбасу повинен вступити в силу в день голосування на місцевих виборах, проведених відповідно до Конституції України.

Нормандський саміт у 2016 році

Переговори в нормандському форматі в 2016 році кілька разів були під загрозою зриву і відкладалися через активізацію конфлікту на Донбасі. Петро Порошенко, Володимир Путін, Ангела Меркель і Еммануель Макрон зустрілися в Берліні 19 жовтня 2016.

Фото: Зустріч в Берліні в 2016 році (twitter.com Elysee)

В ході саміту учасники підписали "дорожню карту" виконання мінських угод, домовилися про розширення місії ОБСЄ в зоні конфлікту, погодили три ділянки для розведення сторін у Станиці Луганській, Золотому, Петровському.

Також на зустрічі нормандської четвірки була підтверджена "формула Штайнмайєра" і обговорювалися кроки з імплементації. Зокрема, українська сторона наполягала на проведенні виборів тільки після виведення російських військ і встановлення контролю над кордоном на Донбасі. Однак досягнуті на зустрічі домовленості не були реалізовані.

Очікування від нормандського формату 2019

Саміт 9 грудня во Парижі на рівні глав держав пройде вперше після довгої перерви. Відновити переговорний процес в нормандському форматі вдалося після підписання українською стороною "формули Штайнмайєра" і виконання відводу збройних сил від лінії розмежування на трьох пілотних ділянках, узгоджених на саміті в Берліні в 2016 році.

Майбутня зустріч нормандської четвірки має перезапустити процес виконання мінських угод.

Серед ключових питань українська сторона виділяє обмін полоненими, досягнення перемир'я з реальними термінами, повернення контролю над кордоном, проведення місцевих виборів після виведення збройних формувань з окупованих територій Донбасу.