Собору в Нікеї 1700 років: що вирішили отці Церкви, і чому це досі важливо

Цей Собор став історичною подією, яка об’єднала 318 єпископів для вирішення ключових догматичних питань. Головним серед них була суперечка щодо природи Сина Божого, спричинена єретичним вченням Арія. Саме тоді було проголошено, що Ісус Христос є істинним Богом, рівним Отцю, а також сформовано Нікейський Символ віри.

Під час Собору також визначили дату святкування Пасхи та ухвалили 20 церковних канонів, що стали основою для подальшого розвитку Церкви.

Цьогоріч пам’ять святих отців Собору припаде на 1 червня - сьому неділю після Пасхи. А 15 липня, згідно з рішенням Священного Синоду ПЦУ, відбудуться загальноцерковні урочистості до 1700-річчя Собору в Нікеї, поєднані зі святкуванням 1037-ї річниці Хрещення Руси-України.