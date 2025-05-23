Коли Вознесіння Господнє: точна дата
Вознесіння Господнє - одне з 12 найбільших християнських свят і духовна подія, що зміцнює сприйняття віри. При цьому його дата є "рухомою" - може змінюватись із року в рік.
Докладніше про те, від чого залежить дата Вознесіння Господнього та на який день свято припадає у 2025 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Від чого залежить дата Вознесіння Господнього
Вознесіння Господнє (або ж Вознесіння Христове) завершує святкування Великодня, що триває в цілому 40 днів (адже впродовж цього часу Спаситель після свого Воскресіння перебував з апостолами та Богородицею).
Тобто для того, щоб вирахувати дату Вознесіння, потрібно
- знати дату Великодня (у відповідному році);
- додати до неї 40 днів (разом із днем Пасхи).
Примітно, що свято Вознесіння Господнього завжди припадає на четвер, адже Великдень завжди відзначають у неділю.
Коли відзначати свято Воскресіння цього року
Великдень цього року українці святкували 20 квітня. Тож в цілому Світле Христове Воскресіння віряни відзначатимуть до 28 травня - дня Віддання свята Пасхи.
Згідно з інформацією прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ), впродовж цього часу "вірні вітають одне одного знаним великоднім привітанням: "Христос воскрес! Воістину воскрес!".
Отже, свято Вознесіння Господнього у 2025 році припадає на четвер, 29 травня - на 40-й після Великодня день.
Вознесіння Господнє відзначатимуть у 2025 році 29 травня (скриншот: pomisna.info)
У ПЦУ пояснюють, що "Вознесіння Господнє ознаменовує мить, коли Ісус Христос з плоттю, в повноті своєї людської природи, піднявся до небес і сів праворуч Бога-Отця".
"Вознесіння - це підтвердження примирення Бога та людства, яке відкриває небеса і для всіх нас - тих, хто вірує в Господа і живе за Його настановами", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Спас (з погляду ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ).
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