Собору в Никее 1700 лет: что решили отцы Церкви, и почему это до сих пор важно

Сегодня, 29 мая, Православная Церковь Украины чтит память Первого Вселенского Собора, который состоялся 1700 лет назад в городе Никея (современный Изник, Турция). Он длился с 20 мая по 25 августа 325 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Православной Церкви Украины (ПЦУ).
Этот Собор стал историческим событием, которое объединило 318 епископов для решения ключевых догматических вопросов. Главным среди них был спор о природе Сына Божьего, вызванный еретическим учением Ария. Именно тогда было провозглашено, что Иисус Христос является истинным Богом, равным Отцу, а также сформирован Никейский Символ веры.
Во время Собора также определили дату празднования Пасхи и приняли 20 церковных канонов, которые стали основой для дальнейшего развития Церкви.
В этом году память святых отцов Собора придется на 1 июня - седьмое воскресенье после Пасхи. А 15 июля, согласно решению Священного Синода ПЦУ, состоятся общецерковные торжества к 1700-летию Собора в Никее, совмещенные с празднованием 1037-й годовщины Крещения Руси-Украины.
Напомним, 29 мая христиане отмечают один из 12 самых больших праздников - Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда празднуется в четверг.
Вознесение символизирует момент, когда Иисус Христос во плоти вознесся на небо перед апостолами, завершая свое земное служение. Это событие, по христианскому вероучению, открывает путь к спасению каждому верующему.
В народе этот день также называют "воротами в лето" - с ним связано много примет, традиций и запретов, в частности, не рекомендуется работать в поле или заниматься будничными делами. В храмах в последний раз звучит пасхальное поздравление: "Христос воскрес!"
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