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У соборі Святої Софії відбудеться перша за 85 років мусульманська молитва

Стамбул, П'ятниця 24 липня 2020 14:37
У соборі Святої Софії відбудеться перша за 85 років мусульманська молитва
Фото: Собор Святої Софії (wikimedia by Arild Va gen)
Автор: Лера Полищук

Мусульманська молитва відбудеться 24 липня

В будівлі собору Святої Софії в Стамбулі сьогодні відбудеться перша мусульманська молитва з 1934 року. Це буде також перша п'ятнична молитва відтоді, як собор перетворили в мечеть.

Про це повідомляє BBC.

"Мусульмани схвильовані, всі хочуть бути на відкритті", - сказав у четвер губернатор Стамбула Алі Ерликая.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що собор буде використовуватися як мечеть для п'ятничної молитви з 24 липня. Однак, за його словами, собор залишиться відкритим для всіх мусульман і немусульман відвідувачів.

Нагадаємо, собор Святої Софії був побудований в 537 році. Це був найбільший храм в християнському світі. У часи Османської імперії Собор змінив свій статус на мечеть, а музей Айя-Софія стала в 1934 році при першому президентові Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрке.

10 липня Держрада Туреччини скасував рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Указом президента Реджепа Тайіпа Ердогана від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.

Таке рішення Туреччини наразився на шквал критики з боку Євросоюзу, США, ЮНЕСКО та ряду країн Європи.

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