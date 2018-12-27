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Собор Святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 15:24
Собор Святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Фото: собор Святого Стефана (pixabay.com)

Позже в полиции сообщили, что информация о минировании не подтвердилась

В четверг, 27 декабря, в Вене полицейские провели эвакуацию из собора Святого Стефана и близлежащей площади Штефанплатц после того, как неизвестный сообщил о взрывном устройстве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter полиции Вены.

"Собор Святого Стефана и площадь будут закрыты в связи с сообщением по телефону о заложенной бомбе. Причин для паники нет, наши сотрудники уже на месте и начинают поиски", - говорится в сообщении.

Собор Святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбеПозже в полиции сообщили, что информация о минировании не подтвердилась. Личность человека, который сообщил о заложенном взрывном устройстве, устанавливается. По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, правоохранители Одессы задержали мужчину, который 24 декабря сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала Одессы. Оба объекта были тщательно проверены взрывотехниками, в результате чего не было обнаружено никак взрывных устройств.

Ранее правоохранители установили личность анонима, который предоставил ложную информацию о минировании вокзала во Львове.

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