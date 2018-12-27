Собор Святого Стефана у Відні евакуювали через повідомлення про бомбу

Пізніше в поліції повідомили, що інформація про замінування не підтвердилася

У четвер, 27 грудня, у Відні поліцейські провели евакуацію із собору Святого Стефана та прилеглої площі Штефанплатц після того, як невідомий повідомив про вибуховий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter поліції Відня.

"Собор Святого Стефана і площа будуть закриті у зв'язку з повідомленням телефоном про закладену бомбу. Причин для паніки немає, наші співробітники вже на місці і починають пошуки", - йдеться у повідомленні. Пізніше в поліції повідомили, що інформація про замінування не підтвердилася. Особистість людини, яка повідомила про закладений вибуховий пристрій, встановлюється. За фактом події почато розслідування.

Нагадаємо, правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який 24 грудня повідомив про замінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу Одеси. Обидва об'єкти були ретельно перевірені вибухотехніками, в результаті чого не було виявлено ніяк вибухових пристроїв.

Раніше правоохоронці встановили особистість аноніма, який надав неправдиву інформацію про мінування вокзалу у Львові.