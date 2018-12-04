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Соболев: ВР должна отменить повышение тарифов и продлить мораторий на продажу земли

Новости » Политика    04.12.2018 - 11:29
Соболев: ВР должна отменить повышение тарифов и продлить мораторий на продажу земли
Фото: Сергей Соболев (ba.org.ua)

"Батькивщина" требует от парламента отменить подорожание газа

"Батькивщина" требует от парламента отменить подорожание газа для населения, а также продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Об этом 4 декабря заявил с парламентской трибуны заместитель председателя фракции Сергей Соболев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, первоочередная задача Верховной рады – принять постановление о моратории на дальнейшее повышение цены на газ (№9198), которое подписали лидеры 6 фракций и групп.

"Уже истекает срок, когда профильные комитеты должны рассмотреть представление лидеров групп и фракций относительно пересмотра тарифов на газ, а также коммунальных платежей. С завтрашнего дня у нас есть все основания начать рассмотрение этого вопроса при внесении его в порядок дня", – сказал политик.

Он подчеркнул, что "Батькивщина" поддерживает позицию тех фракций, которые считают это первоочередным вопросом развития экономики и социальной защиты граждан.

Также для политической силы Юлии Тимошенко принципиальным является продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Для принятия соответствующего решения у парламента осталось только 2 сессионные недели, добавил Соболев.

"Фактически у нас есть ограничение, которое установлено отсутствием профильного закона. Но это ограничение дает возможность тем, кто нечестен на руку, через различные соглашения фактически с 1 января начать процесс отъема земель сельхозназначения у тех, кто является непосредственно их владельцами. И дальше делать перепродажу этих земельных участков", – пояснил парламентарий.

Именно поэтому "Батькивщина" обратилась к спикеру Андрею Парубию и руководителям всех депутатских фракций и групп с просьбой срочно рассмотреть продление моратория на продажу земли и принять окончательное решение, которое бы не позволило манипулировать землями сельхозназначения.

Тимошенко призвала Раду отменить повышение тарифов
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