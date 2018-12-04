Соболєв: ВР має скасувати підвищення тарифів і продовжити мораторій на продаж землі

Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

"Батьківщина" вимагає від парламенту скасувати подорожчання газу

"Батьківщина" вимагає від парламенту скасувати подорожчання газу для населення, а також продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це 4 грудня заявив із парламентської трибуни заступник голови фракції Сергій Соболєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, першочергове завдання для Верховної ради – ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення ціни на газ (№9198), яку підписали лідери 6 фракцій і груп.

"Уже минає термін, коли профільні комітети мали розглянути подання лідерів груп і фракцій щодо перегляду тарифів на газ, а також комунальних платежів. Відзавтра у нас є всі підстави розпочати розгляд цього питання при внесенні його до порядоку денного", – сказав політик.

Він наголосив, що "Батьківщина" підтримує позицію тих фракцій, які вважають це першочерговим питанням розвитку економіки та соціального захисту громадян.

Також для політичної сили Юлії Тимошенко принциповим є продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Для ухвалення відповідного рішення в парламенту залишилося лише 2 сесійні тижні, додав Соболєв.

"Фактично у нас є обмеження, яке встановлене відсутністю профільного закону. Але це обмеження дає можливість тим, хто нечесний на руку, через різноманітні угоди фактично з 1 січня розпочати процес відбирання земель сільгосппризначення у тих, хто безпосередньо є їх власниками. І далі робити перепродаж цих земельних ділянок", – пояснив парламентарій.

Саме тому "Батьківщина" звернулася до спікера Андрія Парубія і керівників всіх депутатських фракцій та груп із проханням терміново розглянути подовження мораторію на продаж землі та ухвалити остаточне рішення, яке б не дозволило маніпулювати землями сільгосппризначення.