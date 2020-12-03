Соболев: "Батькивщина" настаивает на скорейшем восстановлении е-декларирования

Парламент должен безотлагательно принять законы, которые восстанавливают ответственность за декларирование чиновниками своих доходов. В новый год страна должна войти с действующими антикоррупционными механизмами.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев во время брифинга в Верховной раде.

"Позиция нашей фракции абсолютно четкая. Она заключается в том, что мы должны принять этот законодательный акт, и он должен вступить в действие с 1 января. И уже с 1 января все, кто по закону обязан декларировать свои доходы, должны это делать", - подчеркнул политик.

Он отметил, что восстановление эффективной работы антикоррупционной системы - один из ключевых вопросов, которые сейчас беспокоят и фракцию "Батькивщина", и абсолютно всех граждан страны. А дальнейшее промедление в его решением - фактически срывает начало декларирования за 2020 год.

"И 2020 год, так же как 2017, 2018, 2019 год, после соответствующего решения Конституционного Суда останется без деклараций, их публикации, официального обнародования и ответственности административной, уголовной за недостоверные данные", - предупредил Соболев.

Напомним, 24 ноября Высший антикорсуд закрыл дело против бывшего народного депутата, которого обвиняли в недостоверном декларировании. Дело было закрыто из-за решения КСУ.

РБК-Украина писало, что в тот же день ВАКС закрыл дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которого обвиняли в не декларировании свыше миллиона долларов.