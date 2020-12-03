Соболєв: "Батьківщина" наполягає на якнайшвидшому відновленні е-декларування

Парламент мусить невідкладно ухвалити закони, які поновлюють відповідальність за недекларування можновладцями своїх доходів. В новий рік країна має увійти з діючими антикорупційними механізмами.

Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час брифінгу у Верховній раді.

"Позиція нашої фракції абсолютно чітка. Вона полягає в тому, що ми повинні ухвалити цей законодавчий акт, і він має вступити в дію до 1 січня. І вже з 1 січня всі, хто згідно з законом зобов’язаний декларувати свої доходи, повинні це робити", - наголосив політик.

Він зазначив, що відновлення ефективної роботи антикорупційної системи - одне з ключових питань, які зараз турбують і фракцію "Батьківщина", й абсолютно всіх громадян країни. А подальше зволікання у його вирішенням - фактично зриває початок декларування за 2020 рік.

"І 2020 рік, так само як 2017, 2018, 2019 рік, після відповідного рішення Конституційного Суду залишиться без декларацій, їх публікації, офіційного оприлюднення та відповідальності адміністративної, кримінальної за недостовірні дані", - застеріг Соболєв.

Нагадаємо, 24 листопада Вищий антикорсуд закрив справу проти колишнього народного депутата, якого звинувачували у недостовірному декларуванні. Справа була закрита через рішення КСУ.

Також РБК-Україна писало, що того ж дня ВАКС закрив справу колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого звинувачували у не декларуванні понад мільйона доларів.