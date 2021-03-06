Не соблюдали дистанцию и ходили без масок: в Париже полиция разогнала отдыхающих

Сегодня, 6 марта, в Париже (Франция) полиция выпроводила с набережной Сены большое количество отдыхающих. Они не соблюдали профилактические меры, которые там ввели для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщила в своем Twitter префектура полиции.

"Санитарные меры, принятые для предотвращения распространения COVID-19, не соблюдаются на набережных Сены. Силы правопорядка вынуждены вмешаться, чтобы пресечь эти собрания", - говорится в сообщении. Позже информацию подтвердил телеканал BFM, который показал в эфире проход плотного ряда полицейских по уже пустующей набережной в районе острова Ситэ. По словам корреспондента телеканала, полицейские предупреждали граждан о необходимости соблюдать дистанцию, а также делали замечания тем, кто был без маски.