Не дотримувалися карантинних обмеженнь: у Парижі поліція розігнала відпочиваючих

Сьогодні, 6 березня, в Парижі (Франція) поліція випровадила з набережної Сени велику кількість відпочиваючих. Вони не дотримувалися профілактичні заходи, які там ввели для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомила у своєму Twitter префектура поліції.

"Санітарні заходи, вжиті для запобігання поширення COVID-19, не дотримуються на набережних Сени. Сили правопорядку змушені втрутитися, щоб припинити ці зібрання", - йдеться в повідомленні. Пізніше інформацію підтвердив телеканал BFM, який показав в ефірі прохід щільного ряду поліцейських вже порожній набережній в районі острова Сіте. За словами кореспондента телеканалу, поліцейські попереджали громадян про необхідність дотримуватися дистанції, а також робили зауваження тим, хто був без маски.