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Во Франции депутаты призвали ослабить карантин

Новина українською → Париж, Понедельник 01 марта 2021 16:54
Во Франции депутаты призвали ослабить карантин Фото: Париж (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Более сорока французских депутатов национального собрания призвали ослабить карантин. В частности, они хотят, чтобы открыли рестораны, которые закрыты в стране из-за пандемии коронавируса с 30 октября 2020 года.

Об этом сообщает RFI.

Как сообщается, обращение 42 парламентариев из разных партий до премьер-министра Франции было опубликовано накануне в газете JDD. В нем депутаты призвали открыть рестораны с 30 марта, только "в обеденное время".

В настоящее время рестораны, кафе и бары во Франции работают только на вынос и на доставку.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что комендантский час в стране будет действовать еще в течение 4-6 недель. Его не отменят из-за стремительного распространения коронавируса во Франции.

Также РБК-Украина писало, что во Франции правительство заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.

Кроме того, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.

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