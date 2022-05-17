Собирают силы. Оккупанты "стекаются" к границе Донецкой и Луганской областей

Российское командование продолжает стягивать новые силы в Изюмский район Харьковской области. Больше всего - в села, находящиеся на границе Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.
"Оккупанты рассредоточены по разным населенным пунктам общины. Основная их масса, по данным аэроразведки, находится на юге и юго-востоке Боровщины. Особенно большие скопления живой силы и военной техники россиян наблюдаются в малых селах общины на границе с Луганской и Донецкой областями", - говорится. в уведомлении.
Также в сельском совете добавляют, что большое количество вражеских войск проходит через общину транзитом.
Как сообщалось, ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Оно является самой горячей точкой в Харьковской области.
По данным британской разведки, Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. Однако такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города.
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