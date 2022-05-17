Збирають сили. Окупанти "стікаються" до кордону Донецької та Луганської областей

Російське командування продовжує стягувати нові сили в Ізюмський район Харківської області. Найбільше - у села, що знаходяться на кордоні Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.