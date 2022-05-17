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Собирают силы. Оккупанты "стекаются" к границе Донецкой и Луганской областей

Новина українською →
Харьков, Вторник 17 мая 2022 15:57
Собирают силы. Оккупанты "стекаются" к границе Донецкой и Луганской областей Фото: оккупанты "стекаются" к границе Донецкой и Луганской областей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российское командование продолжает стягивать новые силы в Изюмский район Харьковской области. Больше всего - в села, находящиеся на границе Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Оккупанты рассредоточены по разным населенным пунктам общины. Основная их масса, по данным аэроразведки, находится на юге и юго-востоке Боровщины. Особенно большие скопления живой силы и военной техники россиян наблюдаются в малых селах общины на границе с Луганской и Донецкой областями", - говорится. в уведомлении.

Также в сельском совете добавляют, что большое количество вражеских войск проходит через общину транзитом.

Как сообщалось, ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Оно является самой горячей точкой в Харьковской области.

По данным британской разведки, Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. Однако такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города.

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