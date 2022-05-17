Собирают силы. Оккупанты "стекаются" к границе Донецкой и Луганской областей

Фото: оккупанты "стекаются" к границе Донецкой и Луганской областей (Getty Images)

Российское командование продолжает стягивать новые силы в Изюмский район Харьковской области. Больше всего - в села, находящиеся на границе Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.