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Збирають сили. Окупанти "стікаються" до кордону Донецької та Луганської областей

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Харьків, Вівторок 17 травня 2022 15:57
Збирають сили. Окупанти "стікаються" до кордону Донецької та Луганської областей Фото: окупанти "стікаються" до кордону Донецької та Луганської областей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російське командування продовжує стягувати нові сили в Ізюмський район Харківської області. Найбільше - у села, що знаходяться на кордоні Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Окупанти розосереджені по різних населених пунктах громади. Основна їх маса, за даними аеророзвідки, знаходиться на півдні та південному сході Борівщини. Особливо великі скупчення живої сили та військової техніки росіян спостерігаються у малих селах громади на кордоні з Луганською та Донецькою областями", - йдеться в повідомленні.

Також в сільській раді додають, що велика кількість ворожих військ проходить через громаду транзитом.

Як повідомлялося, ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячою точкою у Харківській області.

За даними британської розвідки, Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. Однак такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста.

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