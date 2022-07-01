Собирали разведданные по обороне Киева. СБУ задержала российских агентов

Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала российскую агентурную сеть в Киеве. Шпионы РФ собирали разведданные по обороне столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, Донцев состоял в составе оккупационной группировки России на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов.
Отмечается, что агентурная группа была активирована в начале полномасштабного вторжения РФ.
Так, двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Еще один житель столицы, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационную пропаганду, которая распространялась через интернет-платформу.
В ходе обысков у злоумышленников нашли пророссийскую символику, средства связи и электронные носители с информацией.
Напомним, ранее украинские спецслужбы разоблачили российскую агентуру ФСБ, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Агентная сеть вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.
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