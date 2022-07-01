Собирали разведданные по обороне Киева. СБУ задержала российских агентов

По данным следствия, Донцев состоял в составе оккупационной группировки России на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов.

Отмечается, что агентурная группа была активирована в начале полномасштабного вторжения РФ.

Так, двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Еще один житель столицы, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационную пропаганду, которая распространялась через интернет-платформу.

В ходе обысков у злоумышленников нашли пророссийскую символику, средства связи и электронные носители с информацией.