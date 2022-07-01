Збирали розвіддані щодо оборони Києва. СБУ затримала російських агентів

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала російську агентурну мережу в Києві. Шпигуни РФ збирали розвіддані з оборони столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, Донцев перебував у складі окупаційного угруповання Росії на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.
Зазначається, що агентурна група була активована на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Так, двоє жителів Києва розвідували позиції ВСУ і розташування об'єктів критичної інфраструктури. Ще один житель столиці, який опинився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційну пропаганду, яка поширювалася через інтернет-платформу.
В ході обшуків у зловмисників знайшли проросійську символіку, засоби зв'язку та електронні носії з інформацією.
Нагадаємо, раніше українські спецслужби викрили російську агентуру ФСБ, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України. Агентна мережа вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.