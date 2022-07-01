Збирали розвіддані щодо оборони Києва. СБУ затримала російських агентів

За даними слідства, Донцев перебував у складі окупаційного угруповання Росії на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.

Зазначається, що агентурна група була активована на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Так, двоє жителів Києва розвідували позиції ВСУ і розташування об'єктів критичної інфраструктури. Ще один житель столиці, який опинився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційну пропаганду, яка поширювалася через інтернет-платформу.

В ході обшуків у зловмисників знайшли проросійську символіку, засоби зв'язку та електронні носії з інформацією.