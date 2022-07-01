RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збирали розвіддані щодо оборони Києва. СБУ затримала російських агентів

Фото: СБУ затримала російських агентів (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала російську агентурну мережу в Києві. Шпигуни РФ збирали розвіддані з оборони столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, Донцев перебував у складі окупаційного угруповання Росії на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.

Зазначається, що агентурна група була активована на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Так, двоє жителів Києва розвідували позиції ВСУ і розташування об'єктів критичної інфраструктури. Ще один житель столиці, який опинився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційну пропаганду, яка поширювалася через інтернет-платформу.

В ході обшуків у зловмисників знайшли проросійську символіку, засоби зв'язку та електронні носії з інформацією.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби викрили російську агентуру ФСБ, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України. Агентна мережа вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська Федерація