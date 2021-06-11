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Собирали данные украинцев. СБУ блокировала call-центры, которые работали на РФ

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Кропивницкий, Пятница 11 июня 2021 17:32
Собирали данные украинцев. СБУ блокировала call-центры, которые работали на РФ Фото: обыски в офисах call-центров, которые работали на РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили деятельность сети call-центров, которые собирали персональные данные, реквизиты банковских карточек и средства доступа к электронным платежным системам украинцев. После чего информацию передавали компаниям страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что операторы call-центров собирали информацию о персональных данных, реквизиты платежных карточек и средства доступа к банковским счетам, электронных денег и электронных платежных систем своих украинских клиентов",- говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация о передаче базы данных заказчикам из страны-агрессора.

По информации СБУ, сети call-центров действовали в Кропивницком и Кривом Роге. Организаторы оказывали удаленные услуги коммерческим структурам, официально зарегистрированным в стране-агрессоре и ТОТ АР Крым, в том числе санкционной компании "Яндекс".

Отмечается, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов.

Организаторы привлекали к работе до 150 операторов, которые работали в две смены.

Во время обысков в офисах call-центров было изъято: более 100 магнитных носителей информации, 120 компьютеров с программным обеспечением российской компании "Яндекс", 4 сервера, документальные материалы, свидетельства и лицензии, выданные фискальными органами РФ.

Одному из организаторов работы call-центров сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 200 УК и избрана мера пресечения.

Фото: обыски в офисах call-центров, которые работали на РФ (ssu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что двое жителей Сум создали call-центр, с помощью которого завладевали деньгами со счетов иностранцев. Общая сумма украденных денег составила 3 млн гривен.

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