Собирали данные об украинских военных разработках. СБУ раскрыла агентурную сеть РФ
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ. Был пойман злоумышленник из Харькова, который собирал информацию о новейших украинских системах вооружения для передачи стране-агрессору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что представитель террористической организации "МГБ ДНР" завербовал жителя Харькова для сбора секретной информации. Куратором сделки был кадровый сотрудник ФСБ РФ", - говорится в сообщении.
Как стало известно, агент должен был собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны.
"Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям псевдоспецслужб так называемой "ДНР" и сотрудникам ФСБ РФ", - отмечается в сообщении.
В частности, СБУ удалось не допустить утечки информации из закрытых программ в оборонной сфере, которую агент РФ хотел получить в одном из институтов Харькова.
"Правоохранители задержали злоумышленника в центре Харькова с задействованием спецназовцев СБУ из Центра специальных операций "А". В настоящее время агенту доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации)", - уточняют в ведомстве.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 28 января СБУ разоблачила дежурного агента Российской Федерации в Киеве. По данным следствия, его завербовали боевики, контролируемые Кремлем.
По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих Украины, в том числе СБУ. Их также интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам. Их агент должен был передавать полученные сведения кураторам на территории ОРДЛО.