Збирали дані про українські військові розробки. СБУ розкрила агентурну мережу РФ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили учасників агентурної мережі спецслужб РФ. Був спійманий зловмисник з Харкова, який збирав інформацію про новітні українські системи озброєння для передачі країні-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що представник терористичної організації "МДБ ДНР" завербував жителя Харкова для збору секретної інформації. Куратором угоди був кадровий співробітник ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, агент повинен був збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони.

"Отриману інформацію він передавав по електронних каналах зв'язку представникам псевдоспецслужб так званої "ДНР" і співробітникам ФСБ РФ", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, СБУ вдалося не допустити витоку інформації із закритих програм в оборонній сфері, яку агент РФ хотів отримати в одному з інститутів Харкова.

"Правоохоронці затримали зловмисника в центрі Харкова із задіянням спецпризначенців СБУ з Центру спеціальних операцій "А". Нині агенту повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації)", - уточнюють у відомстві.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.