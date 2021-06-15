ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Собирали "дань" с предпринимателей: на Киевской таможне выявили коррупционную схему

Новина українською →
Украина, Вторник 15 июня 2021 16:51
Собирали "дань" с предпринимателей: на Киевской таможне выявили коррупционную схему Фото: на Киевской таможне обнаружили коррупционную схему (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную группу, которая требовала взятки на Киевской таможне. По оперативной информации, "схему" организовали сотрудники Гостаможслужбы, которые требовали от предпринимателей деньги за несоздание искусственных препятствий в растаможивании товаров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе многоэтапной спецоперации на "горячем" были задержаны три человека. В частности, заместитель начальника отдела таможенного поста, главный государственный инспектор управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы, а также посредник, гражданское лицо. Двое фигурантов задержаны в соответствии со ст. 208 УПКУ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разовая сумма полученной ими взятки составляла почти 8 тысяч долларов.

По оперативной информации, незаконная схема злоумышленников имела системный характер. Они собирали "налоги в собственный карман" фактически из всех групп товаров, которые проходили через них: как с товаров, которые шли через Украину транзитом, так и тех, что растаможивали непосредственно в Украине.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Напомним, начальника подразделения Военно-Морских Сил ВСУ задержали за вымогательство неправомерной выгоды. Он хотел "посодействовать" устройству полицейского в следственное подразделение Государственного бюро расследований.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Служба безопасности Украины
NEWS
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью