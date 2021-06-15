Собирали "дань" с предпринимателей: на Киевской таможне выявили коррупционную схему
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную группу, которая требовала взятки на Киевской таможне. По оперативной информации, "схему" организовали сотрудники Гостаможслужбы, которые требовали от предпринимателей деньги за несоздание искусственных препятствий в растаможивании товаров.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В ходе многоэтапной спецоперации на "горячем" были задержаны три человека. В частности, заместитель начальника отдела таможенного поста, главный государственный инспектор управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы, а также посредник, гражданское лицо. Двое фигурантов задержаны в соответствии со ст. 208 УПКУ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разовая сумма полученной ими взятки составляла почти 8 тысяч долларов.
По оперативной информации, незаконная схема злоумышленников имела системный характер. Они собирали "налоги в собственный карман" фактически из всех групп товаров, которые проходили через них: как с товаров, которые шли через Украину транзитом, так и тех, что растаможивали непосредственно в Украине.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.
Напомним, начальника подразделения Военно-Морских Сил ВСУ задержали за вымогательство неправомерной выгоды. Он хотел "посодействовать" устройству полицейского в следственное подразделение Государственного бюро расследований.