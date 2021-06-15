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Збирали "данину" з підприємців: на Київській митниці виявили корупційну схему

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Україна, Вівторок 15 червня 2021 16:51
Збирали "данину" з підприємців: на Київській митниці виявили корупційну схему Фото: на Київській митниці виявили корупційну схему (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України (СБУ) викрила злочинну групу, яка вимагала хабарі на Київській митниці. За оперативною інформацією, "схему" організували співробітники Держмитслужби, які вимагали від підприємців кошти за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"У ході багатоетапної спецоперації на "гарячому" було затримано трьох осіб. Зокрема, заступника начальника відділу митного поста, головного державного інспектора управління запобігання та протидії контрабанді Київської митниці Держмитслужби, а також посередника, цивільну особу. Двох фігурантів затримано відповідно до ст. 208 КПКУ, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разова сума отриманого ними хабаря становила майже 8 тисяч доларів.

За оперативною інформацією, незаконна схема зловмисників мала системний характер. Вони збирали "податки у власну кишеню" фактично з усіх груп товарів, які проходили через них: як з товарів, що йшли через Україну транзитом, так і тих, що розмитнювали безпосередньо в Україні.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.

Нагадаємо, начальника підрозділу Військово-Морських Сил ЗСУ затримали за вимагання неправомірної вигоди. Він хотів "посприяти" влаштуванню поліцейського до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань.

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