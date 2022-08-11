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Збирав росіянам дані про поставки Україні зброї: СБУ викрила "військового експерта"

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 10:04
Збирав росіянам дані про поставки Україні зброї: СБУ викрила "військового експерта" Фото: СБУ затримала в Києві зрадника, якій збирав росіянам дані про зброю для ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки затримала російського агента, який збирав ворогу дані про постачання західного озброєння в Україну. Ним виявився чоловік, який позиціонував себе як "військовий експерт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Фото: СБУ затримала в Києві зрадника, якій збирав росіянам дані про зброю для ЗСУ (ssu.gov.ua)

Як інформують правоохоронці, насамперед зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ.

Зазначено, що отриману інформацію окупанти хотіли використати для ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, які залучені для транспортування іноземної зброї.

Також, у разі одержання інформації, ворог мав намір використати її для зриву міжнародних домовленостей щодо постачань зброї Україні.

Як встановило слідство, зрадником виявився мешканець Києва, який позиціонував себе як "військовий експерт".

Вказано, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності в столиці.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно в одному з сіл Покровського району (Донецька область) затримали жінку, яка була інформатором російських окупантів.

Додамо, також СБУ затримала російського агента, який надавав ворогові цілі для ракетних ударів по Бахмуту.

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Служба безпеки України
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