Собирал данные о HIMARS: в Николаевской области задержали корректировщика армии РФ
В ходе контрдиверсионной спецоперации в Николаевской области задержан корректировщик российской армии, собиравший информацию о дислокации и перемещении артиллерийских систем HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным контрразведки СБУ, основной задачей жителя Николаевской области было установление и передача оккупантам координат боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов.
Следователи СБУ сообщили наводчику о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ задержала двух жителей Донецкой области, которые помогали оккупантам вести боевые действия. В частности, они "сливали" информацию о расположении РСЗО HIMARS.
Также мы писали, что мошенник из Николаевской области сдавал несуществующие квартиры для переселенцев, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Теперь он пойдет под суд.
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