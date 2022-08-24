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Собирал данные о HIMARS: в Николаевской области задержали корректировщика армии РФ

Новина українською →
Николаев, Среда 24 августа 2022 16:32
Собирал данные о HIMARS: в Николаевской области задержали корректировщика армии РФ Фото: СБУ задержали мужчину, который собирал данные о HIMARS (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Константин Широкун

В ходе контрдиверсионной спецоперации в Николаевской области задержан корректировщик российской армии, собиравший информацию о дислокации и перемещении артиллерийских систем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным контрразведки СБУ, основной задачей жителя Николаевской области было установление и передача оккупантам координат боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов.

Следователи СБУ сообщили наводчику о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Собирал данные о HIMARS: в Николаевской области задержали корректировщика армии РФ

Напомним, ранее СБУ задержала двух жителей Донецкой области, которые помогали оккупантам вести боевые действия. В частности, они "сливали" информацию о расположении РСЗО HIMARS.

Также мы писали, что мошенник из Николаевской области сдавал несуществующие квартиры для переселенцев, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Теперь он пойдет под суд.

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