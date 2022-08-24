Збирав дані про HIMARS: у Миколаївській області затримали коригувальника армії РФ
В ході контрдиверсійної спецоперації в Миколаївській області затриманий коректувальник російської армії, що збирав інформацію про дислокацію і переміщення артилерійських систем HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними контррозвідки СБУ, основним завданням жителя Миколаївської області було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Отриману інформацію окупанти планували використовувати для підготовки і проведення диверсій і ракетних ударів.
Слідчі СБУ повідомили навіднику про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, вони "зливали" інформацію про розташування РСЗВ HIMARS.
Також ми писали, що шахрай з Миколаївської області здавав неіснуючі Квартири для переселенців, які евакуювалися із зони бойових дій. Тепер він піде під суд.
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