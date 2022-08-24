ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збирав дані про HIMARS: у Миколаївській області затримали коригувальника армії РФ

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 24 серпня 2022 16:32
Збирав дані про HIMARS: у Миколаївській області затримали коригувальника армії РФ Фото: СБУ затримали чоловіка, який збирав дані про HIMARS (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Константин Широкун

В ході контрдиверсійної спецоперації в Миколаївській області затриманий коректувальник російської армії, що збирав інформацію про дислокацію і переміщення артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, основним завданням жителя Миколаївської області було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Отриману інформацію окупанти планували використовувати для підготовки і проведення диверсій і ракетних ударів.

Слідчі СБУ повідомили навіднику про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Збирав дані про HIMARS: у Миколаївській області затримали коригувальника армії РФ

Нагадаємо, раніше СБУ затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, вони "зливали" інформацію про розташування РСЗВ HIMARS.

Також ми писали, що шахрай з Миколаївської області здавав неіснуючі Квартири для переселенців, які евакуювалися із зони бойових дій. Тепер він піде під суд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Миколаївська область Вторгнення Росії до України
NEWS
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів