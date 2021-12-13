Собирается ли РФ нападать на Украину: в российском МИДе дали ответ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения в Украину "нет и быть не может". И добавил, что США якобы "странным образом" зациклились на теме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Американцы совершенно непонятно зациклены на идее о том, что существует угроза российского вторжения на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", - сказал Рябков.
По его словам, по итогам переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского якобы не прозвучало ничего, что отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину ознаменует конец нынешнего мира. При этом нападение также откроет новую эру без международных правил.
Отметим, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что еще нет доказательств принятого решения РФ напасть на Украину. Однако этот вариант находится у российских властей "на столе".