Собаки можуть передбачати майбутнє: містика, природний дар чи все ж є наукове пояснення?

Багато власників тварин не раз стикалися з дивною ситуацією: собака широко розкриває очі за 10 хвилин до того, як господар збирається вийти з дому й уважно дивиться. Або ховається десь прямо перед початком грози чи сідає біля вхідних дверей за 10 хвилин до приходу когось з членів родини. Це здатність передбачати майбутнє, екстрасенсорні здібності чи природна властивість тварини?

Чи справді собаки мають надприродний дар, розвинуту інтуїцію чи вони можуть передбачати майбутнє, розповідає РБК-Україна з посиланням на Parade Pets.

Що насправді можуть передбачити собаки?

Збіг? Ні, це відбувається знову і знову, з певною частотою. Така "передбачувана" поведінка може змусити вас замислитися, чи не є ваш собака екстрасенсом. Але чи може це бути правдою?

Собаки еволюціонували разом з людьми протягом десятків тисяч років. За цей час вони навчилися дивовижно читати нашу поведінку та емоції. Це може створювати враження, ніби вони мають "шосте чуття".

Додайте до цього їхню гостру чутливість, тонко налаштоване розпізнавання закономірностей та глибоке розуміння ваших звичок - і здається, що собаки мають справжню "кришталеву кулю", яка дозволяє їм передбачати кілька дивних речей.

Є певні речі, які вони дійсно здатні передбачити завдяки нюху і це вже доведено науковцями - вони реагують на метаболічні зміни людині й можуть попередити про епілептичний напад або діабетичний напад.

Також вони відчувають гормональні зміни й вміють читати мову тіла людини, реагувати на настрій або тривожність.

Собаки можуть відчувати не тільки настрій, а й стан здоров'я господаря (фото: Freepik)

Які фізичні зміни людини собаки можуть передбачити

Медичні стани

Як би дивно це не звучало, собаки можуть передбачати хвороби у людей. Точніше, собаки можуть "винюхувати" захворювання, оскільки вони змінюють хімічний склад тіла.

Крім нюху, собаки здатні виявляти фізіологічні зміни, пов'язані з хворобами, такі як зміни температури тіла, коливання рівня цукру в крові та зміни емоційного стану.

Наприклад:

Діабет. Собаки передбачають зміни рівня цукру в крові раніше, ніж це зробить глюкометр. Вони можуть "виявляти запахи, пов'язані з гіперглікемією та гіпоглікемією, а також поведінкові зміни, пов'язані з аномаліями рівня цукру в крові", згідно з дослідженням 2024 року.

Собаки передбачають зміни рівня цукру в крові раніше, ніж це зробить глюкометр. Вони можуть "виявляти запахи, пов'язані з гіперглікемією та гіпоглікемією, а також поведінкові зміни, пов'язані з аномаліями рівня цукру в крові", згідно з дослідженням 2024 року. Рак. В італійському дослідженні 2015 року німецькі вівчарки змогли виявити рак простати у зразках сечі. У 2024 році нове дослідження показало, що бельгійська вівчарка малінуа здатна розпізнавати запах раку молочної залози з виділень тіла.

В італійському дослідженні 2015 року німецькі вівчарки змогли виявити рак простати у зразках сечі. У 2024 році нове дослідження показало, що бельгійська вівчарка малінуа здатна розпізнавати запах раку молочної залози з виділень тіла. Напади (епілепсії). Дослідження показують, що собаки можуть попереджати власників про майбутні напади "за 15-45 хвилин до їхнього початку". Собак тепер навіть спеціально навчають для таких цілей.

Дослідження показують, що собаки можуть попереджати власників про майбутні напади "за 15-45 хвилин до їхнього початку". Собак тепер навіть спеціально навчають для таких цілей. Малярія. Дослідження 2018 року, проведене в Лондоні, дійшло висновку, що "собаки можуть виявляти малярію, обнюхуючи шкарпетки людей" ще до появи симптомів. У дослідженні використовували лабрадора-нюхача.

Дослідження 2018 року, проведене в Лондоні, дійшло висновку, що "собаки можуть виявляти малярію, обнюхуючи шкарпетки людей" ще до появи симптомів. У дослідженні використовували лабрадора-нюхача. Хвороба Паркінсона. "Собак можна навчити надійно виявляти запах хвороби Паркінсона (ХП)", - повідомляє дослідження 2023 року. Вчені вважають, що при належному навчанні собаки можуть передбачати хворобу Паркінсона за роки до появи симптомів.

"Собак можна навчити надійно виявляти запах хвороби Паркінсона (ХП)", - повідомляє дослідження 2023 року. Вчені вважають, що при належному навчанні собаки можуть передбачати хворобу Паркінсона за роки до появи симптомів. COVID-19. Собаки здатні "розрізняти зразки поту від симптомних осіб з COVID-19 і від безсимптомних осіб, які були негативними на COVID-19", – йдеться в дослідженні 2020 року.

Вагітність та пологи

Собаки можуть передбачати як вагітність, так і пологи. Точніше, вони можуть відчувати запах багатьох гормонів і феромонів, пов'язаних з вагітністю та майбутніми пологами.

"Існує багато історій про те, як собаки змінюють свою поведінку, коли власники домашніх тварин стають людськими батьками". Ці історії мають наукове підтвердження. Деякі з гормонів, що зростають під час вагітності та перед пологами, включають прогестерон, естроген, релаксин, людський плацентарний лактоген та окситоцин", - повідомляє PetMD

Ці гормони змінюють природний запах людини, і ніс собаки вловлює цю зміну. Дослідження показують, що собаки мають "220 мільйонів нюхових рецепторів у носовій порожнині", тоді як люди мають лише 5 мільйонів.

Ймовірно, собаки також вловлюють сигнали, крім тих, що сприймає їхній ніс, включаючи зміни в поведінці, такі як частіші походи до туалету та ранкова нудота.

Нарешті, "собаки мають надзвичайно гострий слух", тому можливо, що вони можуть чути серцебиття плода вже на 28-му тижні вагітності.

Природні явища

Стародавні записи з Греції свідчать, що собаки втекли з міста Геліка до того, як стався землетрус. Подібні історії про собак, які покидають міста перед стихійними лихами, поширюються і в Китаї.

Сьогодні ми знаємо, що собаки можуть відчувати природні катастрофи завдяки їхнім загостреним почуттям. Собаки розпізнають зміни в барометричному тиску (кількості тиску повітря в атмосфері) та електростатичному заряді (статичній електриці).

Крім того, коли тиск повітря падає, частинки запаху опускаються і збираються на рівні землі, що полегшує їхній збір собаками. Водночас у хутрі собаки накопичується статична електрика, створюючи невеликі розряди, а ніс собаки вловлює електричні струми в повітрі.

Слух також відіграє роль у передбаченні природних явищ. Собаки можуть чути, як каміння кришиться під поверхнею землі, і грім, що гуркоче за кілька миль.

За даними American Kennel Club, "наукових доказів того, що собаки можуть передбачати землетруси, поки що немає".

"Проте, попри відсутність наукового пояснення, "тварини, здається, відчувають неминучу небезпеку за години наперед", - заявляє професор, доктор Мартін Вікельскі з Інституту поведінки тварин Макса Планка.

На основі анекдотичних повідомлень та спостережень вчені вважають, що собаки можуть передбачати різні природні явища, такі як землетруси, грози, виверження вулканів, повені та цунамі.

Собаки дійсно відчувають наближення катастрофи (фото: Freepik)

Людські емоції

Собаки передбачають людські емоції. Покладаючись на тонкі зміни в хімічному складі людини, мові тіла та виразі обличчя, собаки здатні відчувати перепади настрою та емоції.

Дослідження 2021 року вивчало поведінкові реакції собак після впливу зразків поту від щасливих і наляканих людей. Перевірені собаки були більш соціальними до "щасливих" людей і уникали "наляканих" зразків.

Собаки також можуть відчувати присутність "негативних" людей. Негативні люди, як правило, емоційно нестабільні й мають унікальні хемосигнали, пояснює дослідження.

Собаки настільки чутливі, інтуїтивні та передбачувані щодо людських емоцій, що, здається, вони "заражаються" ними. Дослідження 2019 року виявило, що собаки можуть відображати емоції своїх власників.

Нарешті, згідно з дослідженням Evolutionary Human Sciences, "собаки можуть функціонально реагувати на емоційні вирази й використовувати емоційну інформацію, яку вони отримують від інших, під час розв'язання проблем".

Паранормальна активність

Від стародавніх міфів до сучасної міфології існує історичний зв'язок між собаками та світом духів. У грецькій міфології триголовий Цербер охороняв вхід у підземний світ. В єгипетських віруваннях Анубіс супроводжував душі в загробне життя. У кельтському фольклорі собаки вважалися захисниками інших світів.

Згідно з норвезькими легендами, Фрея, богиня смерті, мчала на вершині бурі на колісниці, запряженій гігантськими кішками. Як природні вороги, собаки гавкали та вили, коли вона наближалася.

Проте, попри моторошні історії, зізнання в соціальних мережах та важкозрозумілі події, наукових доказів того, що собаки можуть бачити привидів або відчувати іншу паранормальну активність, немає.

Олександра Горовіц, доктор філософії, старший науковий співробітник та ад'юнкт-доцент коледжу Барнард, зазначає: "Я підозрюю, що люди дивляться на поведінку собаки та хочуть пояснення, але не бажають розглядати більш очевидні речі".

За даними Kinship, "стільки собачої особистості та поведінки не пояснено, що собака, який бачить привида, не є чимось абсолютно неможливим".