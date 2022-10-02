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Собака знайшов неушкоджений російський БПЛА, збитий бійцями Нацгвардії під Харковом

Фото: собака знайшов неушкоджений російський БПЛА (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

В Харківській області службовий пес Нацгвардії знайшов збитий російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Як розповів нацгвардієць з позивним "Єгер", нацгвардійці збили російський безпілотник поблизу Гоптівки зі стрілецької зброї. Окупанти втратили контроль над апаратом, і він впав на парашуті.

"За пів години майже неушкоджений апарат розшукав службовий собака Зевс", - йдеться в повідомленні.

БПЛА відремонтують та передадуть для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, ЗСУ вночі знищили п'ять з семи іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими росіяни намагалися атакувати Миколаївську область.

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харков