Пес нашел невредимый российский БПЛА, сбитый бойцами Нацгвардии под Харьковом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Как рассказал нацгвардеец с позывным "Егерь", нацгвардейцы сбили российский беспилотник вблизи Гоптовки из стрелкового оружия. Оккупанты потеряли контроль над аппаратом, и он упал на парашюте.

"За полчаса почти невредимый аппарат разыскала служебная собака Зевс", - говорится в сообщении.

БПЛА отремонтируют и передадут для нужд Вооруженных сил Украины.