Пес нашел невредимый российский БПЛА, сбитый бойцами Нацгвардии под Харьковом

В Харьковской области служебный пес Нацгвардии обнаружил сбитый российский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Как рассказал нацгвардеец с позывным "Егерь", нацгвардейцы сбили российский беспилотник вблизи Гоптовки из стрелкового оружия. Оккупанты потеряли контроль над аппаратом, и он упал на парашюте.
"За полчаса почти невредимый аппарат разыскала служебная собака Зевс", - говорится в сообщении.
БПЛА отремонтируют и передадут для нужд Вооруженных сил Украины.
Напомним, ВСУ ночью уничтожили пять из семи иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми россияне пытались атаковать Николаевскую область.
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