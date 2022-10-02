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Пес нашел невредимый российский БПЛА, сбитый бойцами Нацгвардии под Харьковом

Фото: пес нашел невредимый российский БПЛА (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области служебный пес Нацгвардии обнаружил сбитый российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Как рассказал нацгвардеец с позывным "Егерь", нацгвардейцы сбили российский беспилотник вблизи Гоптовки из стрелкового оружия. Оккупанты потеряли контроль над аппаратом, и он упал на парашюте.

"За полчаса почти невредимый аппарат разыскала служебная собака Зевс", - говорится в сообщении.

БПЛА отремонтируют и передадут для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, ВСУ ночью уничтожили пять из семи иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми россияне пытались атаковать Николаевскую область.

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