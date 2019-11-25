В Снятине открыт современный Центр обслуживания клиентов

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В настоящее время такие центры успешно работают в пяти городах Прикарпатья

Для 20 тыс. потребителей газа Снятинского района 21 ноября заработал новый современный Центр обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба АО "Ивано-Франковскгаз".

"Здесь быстро, качественно и комфортно можно получить весь спектр услуг, начиная от консультаций по лицевому счету, заканчивая оформлением документов на подключение к газовой сети", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, открытие ЦОК в Снятыне является очередным этапом реализации комплексной программы "Ивано-Франковскгаза" по развитию клиентского сервиса. В настоящее время такие центры успешно работают в пяти городах Прикарпатья.

"Первым потребителей встречает администратор зоны ресепшн. Он предоставляет консультации по общим вопросам и помогает провести оплату через платежный терминал. Дополнительно обслуживают потребителей трое квалифицированных операторов. А еще – созданы комфортные условия пребывания в зонах ожидания, удовлетворяющих все потребности посетителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что современные технологии обслуживания и доступность дают возможность клиентам сэкономить время, упростить процедуру получения услуг, а также быть в курсе нововведений на газовом рынке страны.

"В этом году мы открыли три центра обслуживания клиентов: в Долине, Надворной и Снятыне. Несколькими годами ранее – в Ивано-Франковске, Калуше и Коломые. В них соблюдена главная концепция: комфортные условия для клиентов, просторные помещения, удобные залы ожидания, доступ к wi-fi, возможность воспользоваться услугами Личного кабинета и сразу на месте зарегистрироваться в нем", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

Для удобства клиентов, дополнительно "Ивано-Франковскгаз" внедряет новые онлайн-сервисы. Они помогают пользователям природного газа быстро и качественно решать все газовые вопросы.

"В самых отдаленных населенных пунктах потребители газа могут воспользоваться услугами мобильного ЦОКа. И это единственный в Украине мобильный центр по оказанию коммунальных услуг", - говорится в сообщении.