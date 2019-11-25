В Снятині відкрито сучасний Центр обслуговування клієнтів

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Наразі такі центри успішно працюють в п’яти містах Прикарпаття

Для 20 тис. споживачів газу Снятинського району 21 листопада запрацював новий сучасний Центр обслуговування клієнтів. Про це повідомляє прес-служба АТ "Івано-Франківськгаз".

"Тут швидко, якісно та комфортно можна отримати весь спектр послуг, починаючи від консультацій по особовому рахунку, закінчуючи оформленням документів на підключення до газової мережі", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, відкриття ЦОК у Снятині є черговим етапом реалізації комплексної програми "Івано-Франківськгазу" з розвитку клієнтського сервісу. Наразі такі центри успішно працюють в п’яти містах Прикарпаття.

"Першим споживачів зустрічає адміністратор зони ресепшн. Він надає консультації із загальних питань та допомагає провести оплату через платіжний термінал. Додатково обслуговують споживачів троє кваліфікованих операторів. А ще – створені комфортні умови перебування у зонах очікування, що задовольняють усі потреби відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що сучасні технології обслуговування та доступність дають можливість клієнтам зекономити час, спростити процедуру одержання послуг, а також бути в курсі нововведень на газовому ринку країни.

"Цього року ми відкрили три центри обслуговування клієнтів: в Долині, Надвірній і Снятині. Кількома роками раніше – в Івано-Франківську, Калуші і Коломиї. У них дотримана головна концепція: комфортні умови для клієнтів, просторі приміщення, зручні зали очікування, доступ до wi-fi, можливість скористатися послугами Особистого кабінету та одразу на місці зареєструватися у ньому", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Івано-Франківськгаз" Юрій Колодій.

Для зручності клієнтів, додатково "Івано-Франківськгаз" впроваджує нові онлайн-сервіси. Вони допомагають користувачам природного газу швидко і якісно вирішувати усі газові питання.

"У найвіддаленіших населених пунктах споживачі газу можуть скористатися послугами мобільного ЦОКу. І це єдиний в Україні мобільний центр з надання комунальних послуг", - йдеться у повідомленні.