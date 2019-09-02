Снятие неприкосновенности Рада будет рассматривать полдня

Фракция "Слуга народа" надеется, что снятие депутатской неприкосновенности будет проголосовано во вторник, 3 сентября. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его прогнозу, рассмотрение документа может затянуться на полдня.

"Надеемся, что снятие неприкосновенности будет проголосовано. Есть же заключение Конституционного суда. Мы приняли проект Петра Порошенко, на который есть заключение Конституционного суда. БПП клялась на крови и на всем, на чем угодно, что будет его голосовать... Какие еще будут законопроекты - посмотрим на согласительном. Нам там 7203 надо рассматривать где-то полдня", - заявил Корниенко.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту одобрить во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 363 парламентария поддержали за основу принятие законопроекта в ходе первого пленарного заседания ВР 9 созыва.

Так, 19 июня 2018 года Конституционный суд Украины признал соответствующим Основному закону законопроект пятого президента Петра Порошенко об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.

Подчеркнем, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский настаивал на рассмотрении Радой именно проекта закона №7203.