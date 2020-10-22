Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в Российской Федерации. Заявление для получения вида на жительство Сноуден подал еще в апреле.

Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, передает РБК.

"Долго получали, потому что в условиях пандемии это было довольно долго и трудно, слава богу, сейчас все нормально. Все было в общем порядке, никаких льгот у него не было", - сообщил он.

Отметим, что Эдвард Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти Соединенных Штатов не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.

Напомним, Сноуден согласился выплатить правительству США свыше 5 млн долларов.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования Сноудена.