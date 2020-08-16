Трамп рассматривает возможность помилования Сноудена

Фото: Эдвард Сноуден (из открытых источников)

Он пообещал изучить этот вопрос

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность помилования бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена, который в 2013 году обнародовал секретные документы, касающихся телефонного прослушивания и интернет-наблюдения людей американскими спецслужбами. Он заявил, что рассмотрит этот вопрос.

Об этом пишет USA Today.

Трамп сказал, что он "не очень осведомлен о ситуации со Сноуденом", однако рассмотрит возможность его помилования.

"Я собираюсь очень внимательно на это взглянуть", - сказал президент США.

Он также добавил, что американцы разделились во мнениях относительно Сноудена.

"Многие люди думают, что к нему нужно как-то иначе относиться, а другие думают, что он делал очень плохие поступки", - добавил Трамп.

Напомним, Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти США не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сноуден хочет получить убежище во Франции.