ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп рассматривает возможность помилования Сноудена

Вашингтон, Воскресенье 16 августа 2020 03:34
Трамп рассматривает возможность помилования Сноудена
Фото: Эдвард Сноуден (из открытых источников)
Автор: Инна Собора

Он пообещал изучить этот вопрос

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность помилования бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена, который в 2013 году обнародовал секретные документы, касающихся телефонного прослушивания и интернет-наблюдения людей американскими спецслужбами. Он заявил, что рассмотрит этот вопрос.

Об этом пишет USA Today.

Трамп сказал, что он "не очень осведомлен о ситуации со Сноуденом", однако рассмотрит возможность его помилования.

"Я собираюсь очень внимательно на это взглянуть", - сказал президент США.

Он также добавил, что американцы разделились во мнениях относительно Сноудена.

"Многие люди думают, что к нему нужно как-то иначе относиться, а другие думают, что он делал очень плохие поступки", - добавил Трамп.

Напомним, Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти США не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сноуден хочет получить убежище во Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Эдвард Сноуден
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь