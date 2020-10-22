ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Москва, Четверг 22 октября 2020 15:17
Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Фото: Эдвард Сноуден (скрин ютуб MSNBC)
Автор: РБК-Украина

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в Российской Федерации. Заявление для получения вида на жительство Сноуден подал еще в апреле.

Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, передает РБК.

"Долго получали, потому что в условиях пандемии это было довольно долго и трудно, слава богу, сейчас все нормально. Все было в общем порядке, никаких льгот у него не было", - сообщил он.

Отметим, что Эдвард Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти Соединенных Штатов не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.

Напомним, Сноуден согласился выплатить правительству США свыше 5 млн долларов.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования Сноудена.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Эдвард Сноуденвид на жительствоРоссийская Федерация

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь