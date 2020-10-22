Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії

Фото: Едвард Сноуден (скрін ютуб MSNBC)

Колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) і Агентства національної безпеки (АНБ) Сполучених Штатів Едвард Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Російській Федерації. Заяву для отримання посвідки на проживання Сноуден подав ще у квітні.

Про це повідомив адвокат Сноудена Анатолій Кучерена, передає РБК.

"Довго отримували, тому що в умовах пандемії це було досить довго і важко, слава богу, зараз все нормально. Все було в загальному порядку, ніяких пільг у нього не було", - повідомив він.

Зазначимо, що Едвард Сноуден живе в Росії з того часу, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюються американськими спецслужбами. Влада Сполучених Штатів не один раз намагалися домогтися його кримінального переслідування за розголошення державних таємниць.

Нагадаємо, Сноуден погодився виплатити уряду США понад 5 млн доларів.

Крім того, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість помилування Сноудена.