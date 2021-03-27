UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в субботу, 26 марта, будет ясная погода на всей территории страны. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +15 градусов днем.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

На всей территории Украины будет тепло и солнечно. Температура воздуха на западе днем составит +12+15 градусов, ночью 0-2. В центральных областях и на севере страны столбики термометра поднимутся до +11+13 градусов днем, ночью от 0 до +2. На востоке и юге страны днем будет +10+12 градусов, в Одесской области до +13, ночью в восточных областях 0-2, в южных -1+1. В Крыму днем температура воздуха прогреется до +9+11, ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет солнечная погода. Днем температура воздуха составит +11+13 градусов, ночью от 0 до +2.

Ранее РБК-Украина писало, что в субботу погода в Украине улучшится, однако уже в воскресенье на западе вновь ожидаются дожди и мокрый снег.

Также синоптики дали прогноз на апрель. Во втором весеннем месяце среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, что в пределах средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрвеснаСолнце
Читайте также
В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня
До +9 на западе и дожди со снегом на востоке: прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды