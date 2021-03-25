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Синоптики дали прогноз на выходные: дожди и снег не отступят

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 13:23
Синоптики дали прогноз на выходные: дожди и снег не отступят Фото: человек с зонтом (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в ближайшие три дня продолжат наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. Сухо будет лишь в субботу.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в пятницу, 26 марта, в южных и юго-восточных областях ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. На остальной территории страны будет сухо. Температура ночью от +1 до -4 градусов, днем +5+10 тепла.

В субботу в Украине будет без осадков. Но уже в воскресенье в западных, а днем в северных и большинстве центральных областей прогнозируют небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью от +4 до -2, днем +7+13.

Напомним, сегодня в Украине ожидается улучшение погоды на западе страны. При этом на востоке, в центральных и южных областях прогнозируют дожди со снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +9 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в апреле температура воздуха ожидается в пределах 8-11 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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