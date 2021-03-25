Синоптики дали прогноз на выходные: дожди и снег не отступят

В Украине в ближайшие три дня продолжат наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. Сухо будет лишь в субботу.

Так, в пятницу, 26 марта, в южных и юго-восточных областях ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. На остальной территории страны будет сухо. Температура ночью от +1 до -4 градусов, днем +5+10 тепла.

В субботу в Украине будет без осадков. Но уже в воскресенье в западных, а днем в северных и большинстве центральных областей прогнозируют небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью от +4 до -2, днем +7+13.