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Ясно та до +15 градусів тепла: погода на сьогодні

Новость на русском → Україна, Субота 27 березня 2021 10:00
Ясно та до +15 градусів тепла: погода на сьогодні Фото: місцями температура повітря підніметься до +15 градусів тепла (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у суботу, 26 березня, буде ясна погода, на всій території країни. Температура повітря коливатиметься від +9 до +15 градусів вдень.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз в областях

На всій території України буде тепло та сонячно. Температура повітря на заході вдень становитиме +12+15 градусів, вночі 0-2. У центральних областях та на півночі країни стовпчики термометра підніметься до +11+13 градусів вдень, вночі від 0 до +2. На сході і півдні країни вдень буде +10+12 градусів, в Одеській області до +13, вночі у східних областях 0-2, у південних -1+1. У Криму вдень температура повітря прогріється до +9+11, вночі -1+1.

Ясно та до +15 градусів тепла: погода на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде сонячна погода. Вдень температура повітря становитиме +11+13 градусів, вночі від 0 до +2.

Ясно та до +15 градусів тепла: погода на сьогодні

Раніше РБК-Україна писало, що в суботу погода в Україні покращиться, проте вже в неділю на заході знову очікуються дощі та мокрий сніг.

Також синоптики дали прогноз на квітень. У другому весняному місяці середньомісячна температура повітря очікується в межах 8-11 градусів тепла, що в межах середніх багаторічних значень.

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